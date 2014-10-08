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e2.gif (970 bytes)   编辑手记

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★中国车企走出国门首先要让外人认识自己的企业和产品，用广而认之的名称作推广就会起到事倍功半效果。
★十五年来天津一汽丰田不断发展，现已建成为两个大型制造基地三条生产线，年生产能力达五十多万辆。
★《绿色汽车杂志》公布了该杂志著名的2017年度最佳环保车型奖的五款入围车型。
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★霍尼韦尔涡轮增压技术应用在一级赛车上。通过借鉴航空航天技术资源经验其汽车涡轮增压技术不断提升。
★德国博泽集团因其创新的采购管理荣获国际奖项“采购领袖” ，这是被公认为采购行业“奥斯卡” 奖。
★美国洛杉矶车展今年度设计挑战赛主题将是推动参赛者探索“畅想未来”已经有八家设计工作室参赛。
★澳门国际车展是一个既国际化又能让中国自主品牌汽车走向世界的展示舞台，今年十一月初在澳门举办。
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日产Leaf
日产Leaf
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